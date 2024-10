Il 4 marzo gli italiani sono chiamati al voto per eleggere il nuovo Governo. Ecco la lista completa, in ordine per coalizione, dei candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica in Sardegna.

COALIZIONE DI CENTROSINISTRA

Senato uninominali (candidati di coalizione)

Cagliari-Carbonia: Daniela Porru (Pd)

Oristano-Nuoro: Ignazio Angioni (Pd)

Sassari-Olbia: Gianfranco Ganau (Pd)

Camera uninominali (candidati di coalizione)

Cagliari: Luciano Uras (Pd)

Carbonia: Romina Mura (Pd)

Oristano: Antonio Solinas (Pd)

Nuoro: Franco Sabatini (Pd)

Sassari: Silvio Lai (Pd)

Olbia: Paolo Bittu (Pd)

- PARTITO DEMOCRATICO

SENATO DELLA REPUBBLICA Collegio plurinominale Giuseppe Luigi Cucca, Caterina Pes, Antonio Ecca, Rosanna Mura CAMERA DEI DEPUTATI Collegio plurinominale sud Romina Mura, Francesco Sanna, Paola Pinna, Lino Zedda Collegio plurinominale nord Gavino Manca, Giovanna Sanna, Giuseppe Ciccolini, Silvana Russel - CIVICA POPOLARE SENATO DELLA REPUBBLICA Collegio plurinominale Bruno Lacu, Anna Maria Spina, Marco Deplano CAMERA DEI DEPUTATI Collegio plurinominale sud Federico Ibba, Maria Pia Orrù, Giosuè Loj, Maria Serena Delogu Collegio plurinominale nord Alessandro Vozzo, Maria Serena Delogu, Marco Deplano, Maria Pia Orrù - + EUROPA CENTRO DEMOCRATICO SENATO DELLA REPUBBLICA Collegio plurinominale Riccardo Lo Monaco, Jessica Pittau, Gianluca Floris, Anna Autorino CAMERA DEI DEPUTATI Collegio plurinominale sud Alessio Marotto, Marina Del Zompo, Angelo Mascia, Giovanna Maria Carroni Collegio plurinominale nord Nicola Selloni, Romina Dessena, Francesco Era, Giovanna Giovoni COALIZIONE DI CENTRODESTRA Senato uninominali (candidati di coalizione) Cagliari-Carbonia: Chiara Basciu (Nci) Oristano-Nuoro: Lorenzo Palermo (Lega-Psd'Az) Sassari-Olbia: Antonio Moro (Lega-Psd'Az) Camera uninominali (candidati di coalizione) Cagliari: Ugo Cappellacci (Fi) Carbonia: Viviana Lantini (Fi) Oristano: Gianni Lampis (Fdi) Nuoro: Bruno Murgia (Fdi) Sassari: Maria Grazia Salaris (Nci) Olbia: Giuseppe Fasolino (Fi) - FORZA ITALIA SENATO DELLA REPUBBLICA Collegio plurinominale Emilio Floris, Laura Giorico, Angelo Cucca, Lucia Andria CAMERA DEI DEPUTATI Collegio plurinominale sud Ugo Cappellacci, Daniela Noli, Paolo Vella, Viviana Lantini Collegio plurinominale nord Pietro Pittalis, Daniela Noli, Gabriele Satta, Sabrina Serra - FRATELLI D'ITALIA

SENATO DELLA REPUBBLICA Collegio plurinominale Giovanni Satta, Roberta Maccioni, Ivo Zoncu, Maria Chiara Contu CAMERA DEI DEPUTATI Collegio plurinominale sud Salvatore Deidda, Maria Federica Casu, Alessio Mereu, Silvia Sanna Collegio plurinominale nord Bruno Murgia, Stefania Vargiu, Gigi Carbini, Laura Moro - PSD'AZ/LEGA NORD SENATO DELLA REPUBBLICA Collegio plurinominale Christian Solinas (Psd'Az), Michelina Lunesu Galizia (Lega), Antonio Scano (Lega), Carla Puligheddu (Psd'Az) CAMERA DEI DEPUTATI Collegio plurinominale sud

Guido De Martini (Lega), Annalisa Mele (Lega), Viniscio Piras (Lega), Daniela Fois (Psd'Az)

Collegio plurinominale nord

Dario Giagoni (Lega), Ilaria Faedda (Psd'Az), Vinicio Piras (Lega), Giorgia Vaccaro (Lega)

- NOI CON L'ITALIA





SENATO DELLA REPUBBLICA

Collegio plurinominale

Mauro Contini, Simona Spada, Francesco Picciau, Elisa Pinna

CAMERA DEI DEPUTATU

Collegio plurinominale sud

Giorgio Oppi, Anna Maria Corona, Efisio Luigi Meloni, Rita Piana

Collegio plurinominale nord

Antonello Sassu, Rosi Giglio, Francesco Baule, Debora Marongiu

MOVIMENTO 5 STELLE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Collegio plurinominale

Ettore Antonio Licheri, Elvira Evangelista, Roberto Giovanni Cappuccinelli, Antonietta Congiu

Collegi uninominali

Cagliari-Carbonia: Gianni Marilotti

Oristano-Nuoro: Emiliano Fenu

Sassari-Olbia: Maria Vittoria Bogo

CAMERA DEI DEPUTATI

Collegio plurinominale sud

Emanuela Corda, Andrea Vallascas, Lucia Scanu, Michele Ciusa

Collegio plurinominale nord

Alberto Manca, Paola Deiana, Fabio Columbano, Daria Deriu

Collegi uninominali

Cagliari: Andrea Mura

Carbonia: Pino Cabras

Oristano: Luciano Cadeddu

Nuoro: Mara Lapia

Sassari: Mario Perantoni

Olbia: Nardo Marino

LIBERI E UGUALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Collegio plurinominale

Yuri Marcialis, Maria Agostina Cabiddu, Domenico Cabula, Antonia Angela Puggioni

Collegi uninominali

Cagliari-Carbonia: Yuri Marcialis

Oristano-Nuoro: Maria Agostina Cabiddu

Sassari-Olbia: Domenico Serra

CAMERA DEI DEPUTATI

Collegio plurinominale sud

Claudio Grassi, Elisa Macrì, Luca Pizzuto, Erica Floris

Collegio plurinominale nord

Antonella Chirigoni, Andrea Lai, Erica Floris, Danilo Idda

Collegi uninominali

Cagliari: Roberto Mirasola

Carbonia: Luca Pizzuto

Oristano: Peppe Garau

Nuoro: Mario Zidda

Sassari: Antonella Chirigoni

Olbia: Franco Dore

CASAPOUND





SENATO DELLA REPUBBLICA

Collegio plurinominale

Luigi Umberto Todini, Patrizia Frau, Enrico Balletto, Donatella Serra

Collegi uninominali

Cagliari-Carbonia: Enrico Balletto

Oristano-Nuoro: Patrizia Frau

Sassari-Olbia: Luigi Umberto Todini

CAMERA DEI DEPUTATI

Collegio plurinominale nord

Andrea Farris, Diana Maria Agus, , Ugo Pasella, Giulia Serra

Collegio plurinominale sud

Fabio Corrias, Sara Elena Saiu, Diana Maria Agus, Edoardo Lecis

Collegi uninominali

Cagliari: Edoardo Lecis

Carbonia: Sara Elena Saiu

Oristano: Diana Maria Agus

Nuoro: Giulia Serra

Sassari: Andrea Farris

Olbia: Ugo Pasella

PROGETTO AUTODETERMINATZIONE



SENATO DELLA REPUBBLICA

Collegio plurinominale

Anthony Muroni, Stefania Lilliu, Bustianu Cumpostu, Francesca Frigau

Collegi uninominali

Cagliari-Carbonia: Paolo Porcella

Oristano-Nuoro: Pierfranco Devias

Sassari-Olbia: Marina Piras

CAMERA DEI DEPUTATI

Collegio plurinominale nord

Gavino Sale, Natacha Lampis, Antonio Filippo Simula, Silvia Tanda

Collegio plurinominale sud

Simona Corongiu, Marco Murgia, Maria Brigida Carta, Felice Musa

Collegi uninominali

Cagliari: Valentina Sanna

Carbonia: Filippo Palazzari

Oristano: Gianfranco Sollai

Nuoro: Lucia Chessa

Sassari: Tiziana Costa

Olbia: Mariella Multinu