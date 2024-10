Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Noi stiamo affrontando non un inverno, ma una glaciazione demografica. Io penso che per affrontare questo problema che è il nostro Pil demografico, gli anni di futuro che abbiamo davanti, la sfida sia quella di un piano imponente, economico ma anche culturale, per rilanciare la centralità della famiglia". Così il premier Giorgia Meloni, intervenendo al XIX Congresso nazionale della Cgil a Rimini.