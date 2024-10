“Bene la proposta del Governatore della Regione Sardegna Christian Solinas che, per salvaguardare la stagione estiva, torna a ribadire la necessità di un certificato di negativà al Covid per chiunque approdi sull’Isola”. E’ quanto dichiarato da Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia.

“Noi di Fratelli d’Italia lo abbiamo già proposto in passato facendo approvare un nostro ordine del giorno dal Parlamento e abbiamo anche presentato un’interrogazione, alla quale non abbiamo mai ricevuto risposta, sul perché non vengono effettuati con regolarità i dovuti controlli nei porti e aeroporti per chi proviene dall’estero. Inoltre, come anche richiesto dal Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, riteniamo opportuno che venga garantita la priorità di vaccinazione per tutti gli operatori turistici, per permettere loro di lavorare in piena sicurezza. Ci auguriamo che l’Esecutivo Draghi, in discontinuità con il precedente Governo Conte, questa volta accetti la proposta della Regione Sardegna e la estenda a tutta la Nazione” conclude Deidda.