"Dividere il centrodestra sarebbe un errore: bisogna lavorare per la continuità con Christian Solinas per il bene futuro di tutti i sardi e dell'Isola, dove la giunta regionale ha lavorato tanto e bene".

Così l'ex coordinatore della Lega in Sardegna, Eugenio Zoffili, commenta la situazione del centrodestra in vista delle Regionali del 25 febbraio, sostenendo la candidatura di Solinas a discapito di Truzzu, nome per il quale preme fortemente la fazione di Fratelli d'Italia.

Nel frattempo, proprio sul tema si sono incontrati i leader della coalizione. La premier Meloni ha infatti incontrato a Palazzo Chigi Matteo Salvini e Antonio Tajani, che hanno avuto un confronto sulle Regionali.