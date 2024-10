"Non amo diffondere i contenuti delle telefonate e degli sms, non ci siamo sentiti, la richiamerò nonostante gli insulti che sono arrivati". Così Matteo Salvini, ospite di 'Un giorno da pecora', su Rai radio 1, in risposta a chi gli chiedeva se avesse sentito la leader di FdI, Giorgia Meloni, dopo i contrasti interni per il voto sul Quirinale.

E a chi gli chiede se lascerà l'esecutivo risponde: "Non vedo perché ora debba cambiare idea, perché dovrei uscire dal governo. Voglio portare il nostro contributo su lavoro e salute", e assicura che il suo partito non farà mancare l'appoggio al governo Draghi.

"E' stato un pranzo molto gradevole, un confronto molto interessante, ci siamo trovati a pranzo per scambiare delle opinioni", ha poi commentato sull'incontro con Sabino Cassese, durante le elezioni per il Quirinale. "Cassese mi aveva detto di no? Non rendo noti i contenuti delle mie conversazioni".