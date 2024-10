Il governatore della Sardegna Francesco Pigliaru ha espresso il suo disappunto riguardo alla questione del censimento dei rom proposto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini.

"Salvini ha detto cose inaccettabili - ha commentato Pigliaru sul suo account Facebook -, affermazioni cariche di pericoli che conosciamo bene e che non possiamo sottovalutare".

Il presidente della Regione ha accompagnato con questo post la condivisione di un commento dell'ex sindaco di Olbia e parlamentare del Pd Gian Piero Scanu che si dice più che mai "dalla parte degli ultimi. Sono ancora accanto ai poveri, a qualunque latitudine essi appartengano. E, pertanto, sono accanto agli immigrati, ai profughi, ai rifugiati, ai nomadi ed agli emarginati".

"Lo voglio dire con voce ferma - ancora Scanu -. Lo voglio dire con forza proprio nel giorno in cui Salvini ed i suoi sodali invocano schedature, non paghi dei respingimenti". E conclude: "Voglio essere SCHEDATO da Salvini e dal suo governo, acciocché non accada che io possa sfuggire alla sua lucida follia, dimenticato come un cinico qualunque".