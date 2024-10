Il Governo Conte Bis, nell’ultima legge, di bilancio, ha dato il via libera a un ordine del giorno presentato dal deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, in tema di celiachia.

Nello specifico, l’esecutivo viene impegnato a scrivere una legge nazionale per i prodotti senza glutine che preveda l’eliminazione dei buoni cartacei e caricando la somma stanziata alle famiglie sulla tessera sanitaria e dei servizi, in modo tale che possano essere spesi in tutta l’Italia.

“Vogliamo concretizzare questo impegno – queste le parole di Deidda – già dal prossimo provvedimento milleproroghe o con apposito provvedimento sul decreto sull'innovazione annunciato dal Governo.