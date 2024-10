"Chi in queste ore ha deciso di abbandonare la Lega lo ha fatto in libertà e a titolo personale", così il gruppo Lega Sardegna in un comunicato in riferimento all'addio al partito dell'ex assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, e del primo sindaco leghista nell'Isola, Titino Cau di Illorai.

"Ne prendiamo atto, senza polemica alcuna, facendo loro gli auguri di miglior riuscita altrove - spiega la nota diffusa dal Carroccio -. Noi rimaniamo orgogliosi del nostro Movimento che è solido e sano, del nostro leader Matteo Salvini, del lavoro che stanno facendo i nostri assessori in Giunta Saiu e Satta e del supporto del nostro deputato Dario Giagoni".

Un plauso poi va al lavoro "dei tanti amministratori locali capaci, coraggiosi e onesti, degli instancabili militanti e dei cittadini che quotidianamente lottano, si impegnano per un ideale distante dall'interesse personale ma nell'esclusivo servizio della comunità".