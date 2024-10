“Non ho paura di schierarmi contro la marea di benpensanti che non ha perso tempo per gettare fango sulla città e i tifosi”.

Lo dichiara, con un post su Facebook, il deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, che aggiunge: “La sinistra a Cagliari ritrova la parola per la polemica su Romelu Lukaku e non perde occasione per infangare una città e una tifoseria, tacciandola di razzismo”.

“Ho già detto – ha aggiunto Deidda – di aver sentito degli schiamazzi, non solo contro il singolo giocatore ma anche contro gli altri e lo stesso arbitro. In qualità di tifoso sono testimone di come gli Scolvolts, storico gruppo di sostenitori del Cagliari, hanno più volte chiesto, anche nel passato, di fischiare e basta proprio per evitare fraintendimenti”.

“A Cagliari e allo stadio non abita il razzismo – ha concluso – e non mi stancherò mai di ripeterlo, piuttosto combattiamo quello della sinistra contro i suoi cittadini”