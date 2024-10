E' in corso da questa mattina la votazione sulla piattaforma Rousseau mediante la quale gli attivisti del M5s diranno la loro sull'eventuale sostegno a un Governo Draghi. A scontrarsi sono la linea sostenuta dai big del partito da Di Maio a Fico passando per Conte e lo stesso Grillo, favorevoli al premier incaricato, e quella oltranzista sostenuta fra gli altri dal 'dissidente' Di Battista, che non vuole sedere a un tavolo con i partiti di centrodestra e ha definito Draghi "apostolo delle élite".

Davide Casaleggio, stamattina, ha parlato a proposito della consultazione su Rousseau di un "nuovo modello di partecipazione, un passo avanti importante verso un concetto di cittadinanza digitale che si sta sempre più affermando con grande interesse anche dall'estero per capire come questo modello sta funzionando".

"Qualora vincesse il no - spiega - ci sarà da stabilire se il voto sarà negativo o di astensione". Dunque neppure il no sulla piattaforma potrebbe bastare a una chiusura totale da parte dei pentastellati rispetto all'ex numero uno della Bce. Si vota fino alle 18 di oggi, i risultati saranno resi noti alle 19.