Intesa tra M5s e associazione Rousseau per la riconsegna dei dati degli iscritti al Movimento. Davide Casaleggio strappa ed esce dal Movimento. Giuseppe Conte guiderà il partito, con Beppe Grillo arbitro del nuovo corso: nasce così il nuovo Movimento 5 Stelle.

Conte e Rousseau avrebbero chiuso ad una cifra attorno ai 250mila euro, da pagare in un certo periodo di tempo da parte del nuovo Movimento al quale gli eletti devono mensilmente mille euro.

La piattaforma Rousseau sarà sostituita da una nuova fornita probabilmente dalla Isa srl, società con sede a Viterbo. Sarà una piattaforma tecnica, il nuovo movimento avrà una sede fisica (a Roma, non lontano da Montecitorio), segreteria e scuola di formazione ad hoc

"Il tempo dell'attesa e dei rinvii - scrive su Facebook Giuseppe Conte - è finito, il Movimento 5 Stelle entra, forte delle sue radici, in una nuova storia. Giugno segna l'inizio del nostro 'secondo tempo': siamo finalmente in possesso dei dati degli iscritti ed è stato raggiunto l'accordo con l'associazione Rousseau".

"È stato un lungo confronto, ma sono contento di poter dire che ogni parola, ogni telefonata e discussione avuta in queste settimane è una pietra che poggiamo alla base del nuovo progetto politico. Ringrazio in particolare Vito Crimi, con cui abbiamo concordato un cronoprogramma e che in questo periodo non si è mai risparmiato. Nei prossimi giorni il progetto politico sarà rivelato e discusso: gli iscritti con il loro entusiasmo e con le loro decisioni saranno il motore principale che ci guiderà in questa avventura", scrive l'ex premier.

"Ci prendiamo solo qualche giorno per verificare i dati e predisporre tutte le attività preliminari alle operazioni di voto. Subito dopo presenteremo il nuovo Statuto e la Carta dei principi e dei valori: sarà aperta una fase per le osservazioni degli iscritti ed entro la fine di questo mese ci sarà la pronuncia con un voto online prima sullo Statuto e successivamente sul nuovo leader del M5S. È tempo di guardare avanti, adesso. È tempo di essere realisti ma anche di lavorare per "realizzare l'impossibile": abbiamo un Paese e un futuro a cui dedicare le nostre più preziose energie".

"Adesso più che mai dobbiamo fare squadra, coinvolgendo tutti. Con Giuseppe Conte possiamo rilanciare il MoVimento, ora dobbiamo sostenerlo e blindare la sua leadership. Uniti possiamo ancora fare tante cose utili per gli italiani". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.