“La mancanza dei medici di base in diversi comuni del nuorese va risolta con interventi immediati: la nostra attenzione è sempre stata massima, condividiamo l’impegno dell’assessore Nieddu a mettere a bando le sedi carenti non ancora assegnate e ribadiamo che deve essere fatto al più presto.” Così i consiglieri regionali del gruppo Psd’az Franco Mula e Elena Fancello che questa mattina hanno incontrato i sindaci che si sono riuniti sotto il Consiglio regionale per protestare contro la mancanza dei medici di famiglia in diversi comuni del territorio.

“Il confronto continuo con i sindaci sarà fondamentale per monitorare l’efficacia delle misure che saranno messe in campo – hanno affermato Mula e Fancello – e per programmare nuove soluzioni adatte alle esigenze dei territori”.

Sul tema della carenza dei medici, il Psd’az ha depositato lo scorso 22 giugno una mozione con cui impegna la Giunta a mettere in campo un pacchetto di interventi mirati ad aumentare borse di studio, i posti nelle scuole di specializzazione e a intervenire in sede ministeriale per ampliare le possibilità di accesso alle specializzazioni.