"L'assenza di medici di base titolari in numerosi comuni della Provincia di Nuoro determina una grave lesione dei diritti per i cittadini, oltreché una totale assenza dei livelli essenziali di assistenza che mina la salute delle persone alle quali viene impedito – di fatto – di potersi curare, soprattutto gli anziani, impossibilitati a spostarsi in comuni limitrofi". Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del Partito Democratico, Roberto Deriu, che ha presentato un'interrogazione rivolta all'assessore alla sanità, Mario Nieddu, con la quale chiede "in che modo e in quanto tempo intenda intervenire per ripristinare i medici di base all'interno dei comuni che attualmente ne sono privi, al fine di garantire il diritto alla salute e alle cure a tutti i cittadini del territorio".

"Da diversi anni – spiega il dem – molti paesi del centro Sardegna si trovano senza medico di base titolare e gli incarichi riguardanti l'assistenza sanitaria vengono affidati a medici solo mediante contratti a tempo determinato. Una situazione che sta alimentando un sempre più evidente e costante problema per l'intero territorio, con tanti cittadini che si trovano senza il principale presidio sanitario indispensabile per le cure di cui necessitano".

"Si tratta di una grave lesione dei diritti per i cittadini dei comuni scoperti, come ad esempio Olzai, Oniferi, Sarule e molti altri. Per questo motivo – conclude Deriu – risulta necessario un intervento immediato della Regione, al fine di ripristinare le figure dei medici di base all'interno dei comuni che attualmente ne sono scoperti, garantendo così il diritto alla salute e alle cure a tutti i cittadini del territorio".