Nuova interrogazione al presidente della Regione, Christian Solinas, e all’Assessore alla Sanità, Mario Nieddu, della consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle Carla Cuccu, segretaria della commissione sanità e politiche sociali.

Al centro della sua denuncia è denuncia “La compromissione del diritto alla salute, costituzionalmente garantito, per i pazienti affetti da patologie renali in cura presso l’unità operativa di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia. “Il reparto del nosocomio, costruito 25 anni fa, da circa 15, non ha un impianto di riscaldamento funzionante che garantisca le cure ai pazienti in ambiente confortevole ed accogliente, pregiudicandone, così, lo stato di benessere psico-fisico”, ha aggiunto.

“Il Reparto per la dialisi – a suo modo di vedere – è un'eccellenza sarda perché unico nell'isola a garantire la dialisi notturna che dura ben 8 ore, consentendo la somministrazione delle terapie ad un numero elevato di pazienti, di cui molti ottantenni”.

“Ma si sa – continua la Cuccu – che durante la notte le temperature si abbassano ed i pazienti sono costretti ad usare anche 6 coperte sovrapposte per riscaldarsi. I giorni della merla fanno presto ad arrivare e auspico che, nel frattempo, l'assessore Nieddu si sia prontamente attivato affinché' questi pazienti dispongano di ambulatori riscaldati”.

“Inutile e pericoloso – conclude la Consigliera regionale – ipotizzare cattedrali nel deserto con la costruzione di nuovi nosocomi quando non si riesce nemmeno ad efficientare l'esistente con strumenti di portata casalinga. Il reparto necessita immediati interventi migliorativi che garantiscano efficienza e comfort ed il M5S non abbasserà la guardia facendosi distrarre da, seppur allettanti, proclami di futuristica edilizia sanitaria”.