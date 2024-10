L’ex governatore della Regione Sardegna e deputato di Forza Italia, Ugo Cappellacci, ha raggiunto il seggio speciale allestito nel parcheggio di Montecitorio per i parlamentari positivi o in quarantena a bordo di un’ambulanza. Ha così potuto votare per l’elezione del tredicesimo presidente della Repubblica. Ma le critiche rispetto alla scelta di andare comunque ad esprimere la propria preferenza non sono mancate e così attraverso una diretta Facebook, ha risposto all’accusa di essere un privilegiato.

“Rispondo a coloro i quali hanno visto che da positivo sono andato a votare e mi hanno accusato di aver goduto di un privilegio, ma io vorrei dire a questi signori una cosa molto semplice. Intanto, sono andato a votare perché rappresento tutti gli elettori che mi hanno votato e quindi ho il dovere di fare il mio dovere e dunque di andare a votare ed esprimere il mio voto in rappresentanza di questo mandato elettivo”, ha precisato Cappellacci.

“Vorrei anche aprire un attimo una finestra sulla condizione di un positivo che si trova fuori casa e ai signori che dicono ‘hai goduto di un privilegiato’ vorrei fare una domanda: se voi risultaste positivi al Covid preferireste passare la quarantena a casa vostra circondato dai vostri familiari pronti a intervenire in caso di qualunque tipo di bisogno, oppure preferireste essere chiusi, soli in una stanzetta d'albergo senza avere nessun tipo di assistenza dovendo organizzarsi anche le cose più banali senza il minimo di supporto e dovendo per andare a votare salire su un'ambulanza ovviamente presa e noleggiata appositamente quindi a pagamento?”, domanda il deputato sardo.

