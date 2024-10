“È necessario procedere quanto prima a bloccare l’eventuale arrivo in massa dalla penisola verso le seconde case in Sardegna”. A dirlo è il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci che ha presentato un’interrogazione “ai ministri competenti e una richiesta di emanazione di un provvedimento di divieto al presidente Solinas”.

“Un flusso fuori controllo per dimensioni – spiega l’ex presidente della Regione Sardegna - farebbe andare sotto stress il sistema di controlli agli arrivi nei porti ed aeroporti e metterebbe a rischio la possibilità di permanere in zona bianca. Meglio interrompere tali flussi ancora per qualche settimana per poter procedere nelle vaccinazioni e prepararci ad un'estate sicura e covid free per tutti”.

Nell’interrogazione al Ministro della Salute e al Ministro dell'Interno, Cappellacci chiede, considerato che sì la Regione Autonoma della Sardegna ha adottato un'ordinanza che subordina l'ingresso nell'isola ad un controllo mediante tampone, ma che di fatto “tale esame avviene esclusivamente all'arrivo dei passeggeri e la Regione non dispone attualmente dei mezzi necessari ad affrontare un incremento straordinario dei soggetti da sottoporre a controlli”, quali azioni il Governo “intenda porre in essere al fine di evitare che l'interpretazione delle norme contenute nel decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e nel dpcm 2 marzo 2021 sulla possibilità di raggiungere le seconde case ubicate al di fuori delle "zone rosse" possa determinare conseguenze gravissime nelle altre zone, dove la curva dei contagi è calata”.