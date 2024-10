“Il decreto sulle chiusure non risolve l’emergenza sanitaria e aggrava quella economica”.

Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia.

“Dopo mesi di comitati scientifici, task force e conferenze stampa, è sconcertante che l’unica ricetta del Governo sia un nuovo ‘lockdown’ che scarica sulle partite IVA tutta l’inerzia della politica. Il blocco imposto ai ristoratori e alle altre attività appare non solo ingiusto e inutile – osserva l’esponente azzurro-, perché punisce chi rispetta le regole e assicura le distanze tra le persone, ma anche dannoso. Così si rischia che la cura si riveli peggiore del male e che si muoia più per il lockdown che per il virus stesso".

"Non è pensabile che simili decisioni siano prese senza adottare preventivamente delle misure per garantire indennizzi adeguati a favore di chi viene forzato a chiudere la serranda della sua attività. Nelle prossime ore – ha concluso Cappellacci- presenterò un’interpellanza per sollecitare il Governo ad adottare misure immediate per soccorrere tutti gli imprenditori che, senza colpa, rischiano di vedere morire il frutto di anni di sacrifici e del loro lavoro quotidiano”.

Su fronte sanitario Cappellacci aggiunge: "Nessuno conta le conseguenze delle visite rinviate per altre malattie, della mancata gestione con strumenti concretamente emergenziali della pandemia e di come la crisi economica inciderà sulle salute di chi oggi vede ridotto in briciole il proprio presente e futuro lavorativo. La giusta attenzione verso il COVID19 non deve far trascurare milioni di persone che soffrono per altri mali".