Il gruppo consiliare sassarese del M5s, che esprime il presidente del Consiglio e un'assessora, non accoglie il diktat arrivato a mezzo stampa dal coordinatore regionale del partito, Ettore Licheri, che aveva chiesto di abbandonare la maggioranza. Il pentastellati di Sassari ribadiscono infatti il pieno e totale sostegno al sindaco Nanni Campus.

"In riferimento a quanto appreso oggi a mezzo stampa, non possiamo che restare in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del M5s nazionale. Stupisce che nessuno abbia pensato di convocarci per riferire in merito alle dichiarazioni che stiamo invece apprendendo dai quotidiani", spiega una nota firmata dal presidente dell'assemblea Maurilio Murru, dall'assessora alla Cultura Laura Useri e dai consiglieri comunali Federico Sias e Patrizia Zallu.

"Il M5s, che dal 2020 collabora con l'attuale maggioranza civica, ha ottenuto per la città importanti e innegabili risultati. È perciò tanto più strano che solo ora venga sollevata la questione di una presunta e non meglio argomentata cattiva gestione", aggiungono i pentastellati sassaresi.

"Stante la situazione attuale, il M5s di Sassari conferma l'appoggio alla attuale maggioranza e al programma condiviso", conclude la nota.