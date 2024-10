Si è svolta ieri pomeriggio, la seduta congiunta dei lavori della Seconda e della Quarta Commissione consiliare che ha visto l’audizione dell’Assessore regionale del Lavoro, del Direttore generale dell’Aspal e dei Sindaci dei Comuni di Alà dei Sardi, Bono, Bottidda e Monti, sul tema dei cantieri forestali dell’Agenzia Forestas.

“Nell’ultimo trimestre –hanno dichiarato Francesco Ledda (Alà dei Sardi), Elio Mulas (Bono), Daniele Cocco (Bottidda) ed Emanuele Mutzu (Monti) – l’Agenzia Forestas non ha assunto i lavoratori trimestrali impegnati nei cantieri forestali, un provvedimento tanto atteso non solo dai lavoratori e dalle loro famiglie, spesso unica fonte di reddito, ma anche dalle stesse Amministrazioni comunali per l’importantissimo servizio svolto nel territorio – la mancata attivazione dei cantieri forestali rappresenta una vera e propria tragedia per le comunità dei territori interni della regione, già fortemente penalizzati dalla crisi lavorativa e dalle criticità infrastrutturali”.

“Bisogna risolvere – a loro modo di vedere – le condizioni dei lavoratori semestrali tenendo ben distinta la situazione dei lavoratori trimestrali, riconoscendo a questi ultimi il diritto al lavoro nei cantieri forestali - oggi l’Assessore del lavoro ha preso un preciso impegno nei confronti dei lavoratori trimestrali e dei comuni che negli anni ’60 hanno ceduto i loro terreni al demanio forestale, esprimendo grande disponibilità nel trovare le necessarie risorse in fase di assestamento di bilancio, provvedimento che dovrebbe essere discusso in Aula entro la fine del mese”.