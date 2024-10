Iniziano le manovre dei partiti in vista delle elezioni comunali a Sassari. Come ha ribadito alcuni giorni fa, Campo Progressista ha deciso di rilanciare l’invito alla coalizione del centrosinistra di passare tramite le primarie per la scelta del candidato Sindaco.

Durante un incontro che si è svolto nella serata di ieri Sassari, Campo Progressista ha confermato la su linea politica proponendo, all’unanimità, il nome di Simone Campus, già Consigliere e Assessore della Città.

Una scelta che, per Campo Progressista, “Guarda al futuro con alle spalle un’esperienza pregressa nell’amministrazione comunale, a garanzia di conoscenza della Città, dei propri fabbisogni e delle enormi potenzialità che essa può esprimere”.

“L’appuntamento delle primarie– scrive in una nota Campo Progressista –, per via del coinvolgimento attivo della cittadinanza già in fase di scelta del candidato alla carica di Sindaco, rappresenta un’importante segnale di unità e partecipazione, nonché garanzia di scelta popolare, condivisa e democratica. Risultato difficilmente raggiungibile senza una reale condivisione generale”.