La deputata di Sadali Romina Mura è stata nominata presidente della Commissione Lavoro alla Camera.

Fra i primi ad esprimere soddisfazione per la 50enne ex sindaca di Sadali, la capogruppo del Partito Democratico a Montecitorio, Debora Serracchiani. "La sua competenza ed esperienza costituiranno un prezioso contributo per una Commissione così strategica in questa fase sociale ed economica del Paese".

Emanuele Cani, segretario del Pd sardo, commenta: "Una nomina che giunge in un momento molto delicato e importante per il Paese e per la nostra regione. Sono tante, infatti, le vertenze aperte, che richiedono impegno e costanza per arrivare a una soluzione che possa dare risposte ai territori e alle persone coinvolte. Per questo motivo, facciamo i più fervidi auguri di buon lavoro alla nostra parlamentare".