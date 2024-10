“Tutto questo dibattito sull'Abruzzo è solo un enorme spreco di tempo, così come quello sulla Sardegna. In Abruzzo ha votato solo la metà degli elettori, dove il sistema di voto è organizzato e gestito come nel resto del centro-sud: vince chi ha le liste più forti. Ne ho piene le balle del campo largo".

Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite su RTL 102.5.

"Sono stanco di questo gioco politico che va avanti da 30 anni, motivo per cui mi sono avvicinato alla politica. Penso che sia positivo il risultato ottenuto da PD e Forza Italia, ma credo che alla fine l'Italia debba essere governata da una larga coalizione anziché da un sistema bipolare che non funziona. Sono uscito dal Partito Democratico per evitare di stare con il Movimento 5 Stelle e propongo cose concrete per chi vota, come abbiamo cercato di fare nel settore sanitario. La nostra non è un'opposizione pregiudiziale", conclude.