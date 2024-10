"Mi sono dovuto fare una operazione, mi hanno aperto come un merluzzo, non sono in grado di mangiare niente. Sarà una tristissima vigilia". Lo ha detto Carlo Calenda a Rtl 102.5.

Il leader di azione, come annunciato dall'ufficio stampa attraverso un comunicato, si è sottoposto nei giorni scorsi a un'operazione chirurgica programmata da tempo, ma non sono note le cause.

Nella nota si specificava che Calenda avrebbe interrotto ogni attività politico-parlamentare per una decina di giorni. Dopo qualche giorni di assenza, il leader politico è comparso in un video collegamento a Linkiesta Festival al Teatro Parenti di Milano, "Mi hanno messo 150 punti, sono ancora un po' provato, ma ci tenevo almeno a dare un saluto", ha detto il leader di Azione Carlo Calenda.