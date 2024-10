Questo pomeriggio il sindaco di Cagliatri, Paolo Truzzu, ha incontrato al Palazzo Civico l'ambasciatore della Repubblica di Costa Rica, Ronald Flores Vega. Per la prima volta in Sardegna, il diplomatico ha voluto portare i suoi saluti al primo cittadino del capoluogo sardo. E' stato un lungo incontro conoscitivo sui tanti aspetti comuni dei due diversi Paesi. Tra i temi trattati in particolare ci si è soffermati sul trasporto urbano, la raccolta differenziata dei rifiuti e sul verde.

L'ambasciatore ha mostrato grande interesse per l'organizzazione del trasporto pubblico a Cagliari e per l'efficienza del Ctm che gestisce il servizio. Il trasporto urbano in Costa Rica è fortemente congestionato nelle città anche a causa del fenomeno della concentrazione della popolazione che, caratteristica comune ai paesi dell'America latina, per l'80% risiede nei centri urbani. Altra forte criticità in quel paese è rappresentata dalla gestione dei rifiuti, che non ha ancora un sistema di raccolta differenziata.

Caratteristica comune invece la valorizzazione del verde pubblico, il forte interesse per l'ambiente e la sua tutela. Il sindaco Truzzu ha sottolineato come Cagliari sia la città metropolitana che ha la più alta percentuale di spazio verde in proporzione alla popolazione. La Repubblica di Costa Rica ha 5 milioni di abitanti su 51 Km quadrati ed è divisa in 7 regioni. Un paese prevalentemente montuoso che non ha un suo esercito dal 1949, impegnando le risorse finanziarie sul sociale, l'educazione e la sanità.

Non solo è un produttore di caffè e di frutta, ma ha anche un importante ruolo nell'alta tecnologia farmaceutica. Ronald Flores Vega, nominato ambasciatore tre anni fa, è un ingegnere civile, che ha ricoperto numerosi incarichi: professore universitario e consulente parlamentare. Vanta una Laurea Specialistica in Pianificazione Urbana all’Università degli Studi di Roma La Sapienza e un Master in Studi dello Sviluppo all’Université de Genève.

E' stato consulente del Progetto di Ecologia Urbana per il Centroamerica della Cooperazione Svizzera, consulente esterno della Banca Interamericana di Sviluppo (IDB) e ha rivestito vari ruoli nel Ministero delle Opere Pubbliche e dei Trasporti del Costa Rica. L’Italia e il Costa Rica mantengono eccellenti relazioni diplomatiche da quasi cento anni.

Questo stretto vincolo tra uno dei Paesi più ricchi di storia e cultura al mondo com’è l’Italia, e una nazione ricca in biodiversità e bellezza paesaggistica com’è il Costa Rica, si è sempre più sviluppato con l’aumento delle relazioni commerciali e turistiche, così come della cooperazione culturale ed accademica.