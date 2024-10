"Solidarietà a nome del partito dei Riformatori Sardi per l’aggressione subita a Cagliari ai danni dei militanti della Lega che raccoglievano le firme per il referendum sulla giustizia. Come Riformatori sappiamo bene cosa significa stare tra la gente con i banchetti per promuovere iniziative che meritano sempre il massimo rispetto a prescindere da ideologie e appartenenze politiche".

Così in una nota il coordinatore regionale dei Riformatori Sardi Aldo Salaris. "Noi - prosegue - lo abbiamo nel dna, da sempre portiamo avanti battaglie che hanno come principale teatro lo stare in piazza per raccogliere le firme. Lo abbiamo fatto per l’abolizione delle province, per il taglio dei costi della benzina e tante altre battaglie a favore dei sardi".

"È uno sforzo immane - conclude l'esponente dei Riformatori - e possiamo ben comprendere il dolore e il rammarico di chi fa politica attiva e si trova a dover subire simili atti vandalici che vanno sempre denunciati e condannati senza se e senza ma".