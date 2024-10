Francesca Ghirra entrerà a far parte della Camera dei deputati. L'ex assessora all'Urbanistica, candidata con Alleanza Verdi Sinistra, la spunta sull'uscente Romina Mura e ottiene un posto in Parlamento.

La consigliera cagliaritana ha commentato il risultato sui social: "A quanto pare è ufficiale. Non ho parole per ringraziarvi. Il risultato di oggi, in uno scenario desolante per il nostro Paese, è stato possibile solo grazie alla meravigliosa squadra che ha proposto la mia candidatura e ha lavorato in queste intensissime settimane per ottenere questo risultato".

"Ora - ha aggiunto - dobbiamo lavorare insieme per dare risposte alla Sardegna e costruire un solido progetto politico, democratico e progressista, che metta al primo posto il lavoro, i diritti e l'ambiente. Grazie di cuore".