Anche i Consiglieri comunali di minoranza del Comune di Cagliari (Giulia Andreozzi, Marco Benucci, Marzia Cilloccu, Andrea Dettori, Francesca Ghirra, Matteo Lecis Cocco Ortu, Fabrizio Marcello, Matteo Massa, Fancesca Mulas, Rita Polo, Guido Portoghese, Anna Puddu e Camilla Soru) hanno deciso di presentare la proposta per dare la cittadinanza onoraria alla Senatrice a Vita Liliana Segre.

“Crediamo sia importante in questo momento prendere una precisa posizione contro odio e intolleranza – hanno sottolineato i consiglieri Pd, Progressisti, Sinistra per Cagliari e Progetto Comune – e manifestare la nostra vicinanza alla senatrice Segre, che in tutta la sua vita è stata una testimone lucida della discriminazione, della violenza nazifascista e degli orrori dei campi di concentramento, e con i suoi modi sempre miti e gentili è oggi un simbolo prezioso del sentimento del perdono e della pace”.