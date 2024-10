Giuseppe Farris, avvocato, assessore al Personale ai tempi della giunta Floris e poi consigliere comunale di Forza Italia nell'esecutivo guidato da Massimo Zedda, scende in campo per le prossime comunali come candidato alla carica di sindaco.

L'annuncio arriva proprio a pochi giorni dal ritorno in campo dell'ex sindaco con i Progressisti. Nel 2010 Farris aveva partecipato alla corsa per la presidenza della Provincia di Cagliari: aveva superato provvisoriamente Graziano Milia, centrosinistra, nel primo turno, ma poi era stato sorpassato al ballottaggio. Dopo l'ultima esperienza consiliare a palazzo Bacaredda era sparito dai radar della politica e si era dedicato esclusivamente alla attività professionale.

Lo slogan è "Cagliari, per passione, non per mestiere". Farris si presenterà alla guida di un movimento civico. L'ex assessore è uscito allo scoperto in un video molto critico sulle trasformazioni urbanistiche della città degli ultimi anni. Ad esempio in piazza Garibaldi e piazza Gramsci dove "anziché prendersi cura dell'esistente, hanno modificato i luoghi con arredi dozzinali identici a quelli di tante città". Per quanto riguarda il passato, invece, elogi per le giunte Delogu e Dal Cortivo. Ora comincia una campagna di ascolto dei cagliaritani: è solo il primo passo di una corsa che durerà sino alla prossima primavera.