Nella giornata di ieri, la Giunta regionale ha approvato numerose delibere, tra le quali quella sulla dematerializzazione dei buoni di acquisto dei prodotti senza glutine.

“Abbiamo delineato una nuova modalità di erogazione dei buoni per i prodotti senza glutine per i celiaci: a partire dal 1° luglio 2024 potranno essere ritirati presso le farmacie convenzionate, ma anche nelle parafarmacie e nella piccola e grande distribuzione” ha fatto sapere la presidente Alessandra Todde. “Inoltre – ha continuato - a seguito della recente approvazione delle linee di indirizzo per il ‘back transfer’, la Giunta ha dato mandato alla ASL 6 del Medio Campidano, alla ASL 7 del Sulcis-Iglesiente e alla ASL di Cagliari di attivare i posti letto di lungodegenza e di recupero e riabilitazione funzionale previsti dalla rete ospedaliera regionale”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi: “La delibera sulla dematerializzazione dei buoni di acquisto dei prodotti senza glutine è una grande notizia per gli oltre 7500 celiaci sardi. Dal 1° luglio il buono verrà caricato sulla tessera sanitaria senza dover più fare la fila ogni anno per ritirare i buoni cartacei presso la asl. Inoltre, i buoni potranno essere spesi anche al supermercato in quota parte, con maggiore facilità e rapidità di incasso e rimborso per gli esercenti che vendono prodotti per celiaci”.

Il progetto prevede inoltre, in una fase successiva, “la possibilità che anche i turisti celiaci provenienti da regioni che utilizzano sistemi dematerializzati similari possano spendere in Sardegna i loro buoni – ha detto l’assessore -. Il modello, infine, si presta ad essere esteso ad altre patologie croniche con necessità di acquisti di prodotti dietetici specifici come ad esempio i nefropatici”.