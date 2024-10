Decisione a sorpresa del ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, dopo il recente addio a Forza Italia. "Non penso che sia una cosa così importante, ma poiché in molti mi chiedono quale sarà il mio futuro, lo chiarisco una volta per tutte: resto dove sono, non vado da nessuna parte", spiega Brunetta.

"Rimarrò fino alla fine a onorare con orgoglio il mio impegno da ministro del governo Draghi, nel perimetro degli affari correnti, come richiesto dal presidente Mattarella, per portare a compimento i provvedimenti che necessitano di essere perfezionati".

L'esponente dell'Esecutivo aveva detto addio agli azzurri a fine luglio, dopo che Forza Italia non aveva votato la fiducia per il Governo Draghi. "Ho dato tanto alla politica e tanto ho ricevuto. Nessun rammarico e nessun rimpianto, semmai un po' di dolore", conclude Brunetta.