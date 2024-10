Francesco Caggiari si conferma ancora una volta a Bortigali.

Il 59enne, al suo terzo mandato, ha condotto al successo la lista "Bortigali Bene Comune", che ha raccolto il 54,73% delle preferenze, con 498 voti.

Si ferma invece a 412 consensi Giampaolo Satta, con la sua "Bortigali Per Tutti".

"Sono molto contento - ha dichiarato Caggiari -, non è facile candidarsi per la terza volta e riuscire a vincere nuovamente. La gente ha deciso da chi voleva essere amministrata. E' un orgoglio personale e di tutta la mia famiglia. Soprattutto devo ringraziare il mio gruppo, che ha deciso di darmi fiducia, e tutti i bortigalesi che hanno fatto tanti sacrifici, venendo anche da altri paesi per votarmi".

"Da domani il mio lavoro sarà improntato alla continuità amministrativa - prosegue -. Abbiamo tanti progetti, e svariati finanziamenti già nel nostro bilancio. Continuerò a lavorare, come ho fatto anche stamattina, per il bene del paese in un periodo difficile".

"Prometto il mio impegno quotidiano, voglio bene a Bortigali e sono orgoglioso di amministrare il paese. Sono convinto che la serietà paga, ho fatto un grosso sacrificio e la comunità mi ha ripagato. Sarò sempre disponibile -conclude -, grazie a tutti".