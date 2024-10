PHOTO



Dopo la morte del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, il partito fa un balzo in avanti e in pochi giorni cresce di mezzo punto. Lo riporta Fanpage, basandosi sugli elementi emersi dall'ultimo sondaggio di Termometro politico, che ha registrato le intenzioni di voto tra il 12 e il 15 giugno 2023.

In calo invece il partito della premier Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia.

La morte di Berlusconi avrà pesanti conseguenze su Forza Italia. Secondo il 41,1% degli italiani, però, dopo la morte del Cavaliere, Forza Italia scomparirà con l’esodo dei suoi esponenti in altri partiti, questo perché “non c’è futuro per Forza Italia senza Berlusconi”. Per il 18,3% si spaccherà tra la fazione più vicina a Giorgia Meloni e quella più lontana dall’esecutivo. Un terzo degli intervistati pensa invece che Forza Italia continuerà ad esistere o come partito di centrodestra moderato con una nuova leadership (22,9%) o come partito più piccolo e di nicchia (14,1%).

In pochi pensano invece che la morte di Berlusconi avrà conseguenze pesanti sul governo Meloni. Solo il 5,7% ritiene che le turbolenze in Forza Italia porteranno alla caduta dell'esecutivo.