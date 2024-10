“Massima attenzione nel vigilare i passaggi che porteranno, da qui a qualche giorno, alla stesura del progetto, da parte di ANAS, per la messa in sicurezza della S.S.131 in cui si sono verificate le frane nel territorio del Comune di Bonorva e al successivo accantieramento, entro il mese di aprile, per il ripristino del tratto stradale lesionato”.

È quanto fa sapere il coordinatore e capogruppo regionale dei Riformatori Sardi, Aldo Salaris, che ieri ha effettuato un sopralluogo insieme al responsabile compartimentale di ANAS Sardegna, l'ingegnere Francesco Ruocco. Quest’ultimo ha preso l’impegno di chiudere il quadro delle conoscenze geotecniche utili alla calibratura del progetto entro il 13 febbraio.

“Abbiamo fiducia nell’ANAS – continua Salaris -, visti anche i rapporti di piena collaborazione con l’assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna, che ha garantito ampia disponibilità a collaborare in tutte le fasi del processo che porterà alla realizzazione dei lavori. Mi occuperò personalmente di vigilare sulle scadenze affinché vengano rispettate così da porre rimedio, quanto prima, ad un problema che va risolto in tempi rapidi visti gli enormi rischi per la sicurezza degli automobilisti”.