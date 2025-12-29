"Abbiamo chiesto al presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, la convocazione urgente della VI Commissione, affinché l’assessore ad interim della Sanità, Alessandra Todde, possa riferire sul caos conseguente alla recente sentenza della Corte costituzionale (n.198/2025) e alla successiva comunicazione del Direttore generale dell’Assessorato, oltre che su quali azioni la Giunta intenda intraprendere per restituire serenità e stabilità all’intero sistema sanitario sardo".

Lo si legge in una nota dei capigruppo della minoranza, Paolo Truzzu, Angelo Cocciu, Antonello Peru, Umberto Ticca e Stefano Schirru, in merito alla decisione della Corte costituzionale di mettere un freno netto alla riorganizzazione sanitaria in Sardegna.

Con la sentenza n. 198/2025 è stata infatti bocciata la legge regionale e bloccato il commissariamento delle aziende sanitarie voluto dalla giunta guidata da Alessandra Todde.



