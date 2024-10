“È stata calendarizzata per domani, martedì 30 marzo, la risoluzione in Commissione Ambiente n. 7-00394, a mia prima firma, concernente iniziative volte alla tutela ambientale e di regolazione del transito marittimo nelle Bocche di Bonifacio. Un tema sempre più urgente e non più rinviabile”.

È quanto fa sapere la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana. La discussione prenderà il via nel pomeriggio di domani. La parlamentare algherese spiega che “la speciale valenza e fragilità dell’area in questione impone l'adozione di tutte le misure necessarie a rafforzarne la protezione ambientale”.

L’onorevole Deiana porta con forza all'attenzione del governo le problematiche di un tratto di mare particolarmente pericoloso come le Bocche di Bonifacio. “Le rotte delle oltre tremila navi che ogni anno solcano lo stretto di Bonifacio, spesso rischiando collisioni e sversamenti, destano preoccupazioni – sottolinea la deputata -, soprattutto per la protezione dell'ambiente marino e impongono l'individuazione delle giuste precauzioni”.

Con la risoluzione presentata, la parlamentare del Movimento 5 stelle vuole impegnare il governo “ad assumere le iniziative necessarie ad agevolare e incentivare nelle acque di competenza dello Stato italiano l'istituzione di un servizio di pilotaggio permanente ed efficiente, prevedendo un sistema di contenimento e sgravio dei costi, per le corporazioni di piloti; a valutare l'opportunità di assumere iniziative, nelle opportune sedi internazionali, volte a tutelare un'area di importanza ambientale e strategica nei traffici marittimi come quella delle Bocche di Bonifacio e ad assumere iniziative per implementare il sistema di informazione sulle navi in transito nello stretto di Bonifacio, anche rafforzando gli accordi di collaborazione con lo Stato francese”.