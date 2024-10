“Attendiamo che gli organi competenti assumano le determinazioni conseguenti al voto della seduta di ieri sera: un commissario ad acta libererà la città e scioglierà questo consiglio comunale”.

A dirlo è il gruppo consiliare e la Segretaria Cittadina del Partito Democratico di Quartu Sant'Elena, Giuseppina Demurtas che, in un comunicato, sottolineano come “Con il pareggio sulla votazione del Bilancio di previsione 2019-2021, ieri è stato dato l’ennesimo colpo mortale ad una città agonizzante e ad una cittadinanza, presente numerosa sugli spalti, che chiede da tempo le dimissioni del Sindaco e della sua Giunta dopo quattro anni disastrosi”.

“La votazione, in fortissimo ritardo rispetto ai tempi prescritti, ha riportato 13 voti a favore e 13 voti contrari, determinando la non approvazione del Bilancio nei termini di Legge e di mora imposti dall’Assessorato Regionale agli Enti Locali previsto per il 18 giugno. Appare evidente – prosegue la nota del Pd – il totale fallimento politico del sindaco Delunas e della sua amministrazione, che non ha una maggioranza e che sarà ricordato come il peggior sindaco della storia quartese”.

“Attendiamo fiduciosi che gli organi competenti assumano le determinazioni conseguenti al voto della seduta di ieri sera. Un commissario ad acta libererà la città sciogliendo questo consiglio comunale. Delunas – concludono i Dem – non è più sindaco di Quartu Sant’Elena”.