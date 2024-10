“Guardiamo i fatti. Noi abbiamo sempre sostenuto il popolo ucraino, abbiamo sempre votato in Italia e in Europa senza esitazioni e tentennamenti il sostegno all’Ucraina con l’invio di finanziamenti e di armi”. A parlare è Silvio Berlusconi.

“Io sono sempre stato e sto dalla parte del popolo ucraino e della pace. La mia speranza è quella che si possa trovare presto una soluzione diplomatica a questa guerra molto pericolosa per tutti noi”.

Il leader di Forza Italia era tornato a parlare del conflitto in Ucraina con alcune frasi che avevano creato polemica da parte del governo di Kiev: “Da premier non sarei mai andato a parlare con Zelensky perché stiamo assistendo alla devastazione del suo Paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili” al che Kiev aveva espresso: “Bacia le mani insanguinate di Putin”.

“Ho semplicemente suggerito un grande Piano Marshall dell’Occidente per la ricostruzione dell’Ucraina – dice ora Berlusconi - come possibile via diplomatica per mettere fine a questo conflitto voglio ripeterlo, molto pericoloso per tutti noi” conclude.