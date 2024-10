"La possibilità della candidatura di Silvio Berlusconi alla presidenza delle Repubblica ha scatenato un dibattito che - specialmente da parte di alcuni - è scaduto di livello, assumendo addirittura toni terroristici gravissimi e inaccettabili, sui quali chiediamo peraltro attenzione massima da parte della magistratura e delle autorità competenti. Tutto questo danneggia la democrazia e dimostra l'inconsistenza culturale ed etica di certe tesi preconcette e ideologiche che nulla hanno a vedere con la 'politica'".

Così in un intervento alla Camera il Gruppo di Forza Italia, a proposito del dibattito che sta tenendo banco nelle ultime settimane su chi debba ricoprire la carica di nuovo presidente della Repubblica, fra i cui papabili è emerso anche l'ex premier e leader FI, Silvio Berlusconi. "Non ci riferiamo solo alle campagne di diffamazione che alcuni conducono contro il leader di Forza Italia - affermano -, ma soprattutto a quelle che sono da attribuire alle 'truppe' ben organizzate sui social, che con metodica regolarità cercano maldestramente di dare addosso a Forza Italia e ai suoi parlamentari".

"Tra queste, l'ultima in ordine di tempo è l'invocazione del 'metodo brigate rosse' contro il nostro vicepresidente Gianfranco Rotondi, al quale va la solidarietà dell'intero gruppo parlamentare azzurro. Un gioco fuorilegge - si legge in conclusione - che mina la democrazia, evoca drammi del passato e rende responsabili morali tutti coloro che non prendono pubblicamente le distanze da certe logiche e comportamenti".