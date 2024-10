Cologno Monzese (Mi), 5 lug. (Adnkronos) - E' stata una serata di grandi emozioni, quella andata in scena ieri sera a Cologno Monzese, per la presentazione dei palinsesti tv di Mediaset. Un'occasione, per chi lavora nel gruppo, di manifestare grande affetto per l'ad Pier Silvio Berlusconi, nella prima presentazione dei palinsesti dopo la scomparsa del padre Silvio. Dopo aver aperto la serata con un video che mostrava alcuni dei momenti più felici del leader di Forza Italia insieme al figlio, il conduttore Gerry Scotti ha invitato l'ad a salire sul palco. Con la voce rotta, Pier Silvio Berlusconi ha detto: "Papà ti amo", mandando un bacio al cielo.

"E adesso? -ha aggiunto-. E adesso ringrazio tutti voi, grazie agli amici di Mediaset e grazie ai giornalisti. Adesso facciamo 'click' e torniamo a lavorare".