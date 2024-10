"Matteo Salvini premier? Dovrà deciderlo Mattarella, io non avrei ruoli, sarà al Parlamento Europeo". Lo dice Silvio Berlusconi a Circo Massimo, su Radio Capital, osservando che sul territorio "il centrodestra governa bene. Ci stiamo presentando uniti in Abruzzo e lo faremo anche in Sardegna e vinceremo anche queste elezioni".

Il Cav non risparmia critiche al vice premier leghista: "Quello che lui ottiene andando in giro è molto diverso da quello che ottenevo io: io trovavo e trovo ancora simpatia, entusiasmo e affetto. Mai fanatismo. Non è certo su questo che mi interessa di competere con lui, ma sui programmi e sulle idee".

"Il leader leghista sta rubando voti a Forza Italia? Mi sembra di sì. Spero che gli italiani si accorgano di quello che sta facendo questo governo e che si ravvedano".