"Voglio rassicurarvi che sto abbastanza bene,sono anch'io vittima come tanti italiani del contagio del covid, una malattia di cui non ho mai sottovalutato l'importanza, né i rischi che comporta e la conseguente necessità di misure rigorose di tutela della salute pubblica". Così Silvio Berlusconi, in una telefonata nel tardo pomeriggio a un convegno di Forza Italia a Genova.

Il leader di Forza Italia si trova da due giorni in isolamento ad Arcore dopo il tampone positivo al coronavirus.

"Mi è capitato anche questo - commenta l'ex premier -. Non ho più febbre, non ho più dolori e voglio rassicurarvi sto abbastanza bene e continuo a lavorare». continuo a lavorare e parteciperò in tutti i modi possibili alla campagna elettorale in corso".

