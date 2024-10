"Ho incontrato Giorgia Meloni e Matteo Salvini a Villa Grande a Roma", lo annuncia su Facebook il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

"In un clima di massima collaborazione - prosegue il Cav -, dopo un attento esame dei risultati elettorali e delle cause che li hanno determinati, i abbiamo stabilito che, d’ora in avanti, avremo incontri periodici - con frequenza settimanale - per concordare azioni parlamentari condivise. Con questo stesso spirito, il centrodestra intende muoversi compatto e per tempo per preparare i prossimi appuntamenti elettorali e politici, con particolare attenzione all’elezione del prossimo Presidente della Repubblica".

"Il centrodestra intende continuare a lavorare come coalizione - conclude Berlusconi - e ha confermato conseguentemente la propria indisponibilità a sostenere un cambiamento della legge elettorale in senso proporzionale".