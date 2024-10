"Tutti i sondaggi dicono che, se si votasse oggi, il centrodestra conquisterebbe la guida del Paese. Io però confido che a questo si possa arrivare anche per via parlamentare nei prossimi mesi".

Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista all'Unione Sarda alla vigilia della due giorni in Sardegna in vista delle elezioni suppletive per il collegio uninominale di Cagliari alla Camera di domenica 20 gennaio.

Per quanto riguarda le regionali in programma il 24 febbraio prossimo, Berlusconi ha detto: "Christian Solinas è l'uomo giusto per rappresentare il centrodestra, la sintesi tra esperienza e rinnovamento".

L'ex Cavaliere, che riparte con un nuovo slancio politico proprio dall'isola nella quale ha una villa e che lo ha visto protagonista nei suoi trascorsi in Costa Smeralda, spiega che "sui grandi temi il centrodestra ha lo stesso programma: dalla riduzione della pressione fiscale, alla sicurezza, alle grandi opere che sono assolutamente da realizzare".

Per questo "non è una gara tra Berlusconi e Salvini", dice attaccando poi Di Maio quando dice che il leader del Carroccio fa un errore a riavvicinarsi a lui. "Sono cose che non vale la pena commentare", E poi ribadisce. "Ogni giorno c'è una ragione in più, un problema in più sul quale Lega e Cinque Stelle la pensano in maniera diversa, anzi opposta".