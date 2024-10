Stanno facendo molto discutere le parole di Silvio Berlusconi a proposito di Vladimir Putin.

Secondo quanto riporta “Informazione politica”, il leader di Forza Italia avrebbe affermato: “I ministri russi hanno già detto in diverse occasioni che siamo noi in guerra con loro perché forniamo armi e finanziamenti all'Ucraina. lo non posso personalmente esprimere il mio parere perché se viene raccontato alla stampa viene fuori un disastro, ma sono molto, molto, molto preoccupato. Ho riallacciato un po' i rapporti con il presidente Putin, un po' tanto.

Putin per il mio compleanno (il 29 settembre) mi ha mandato 20 bottiglie di vodka e una lettera dolcissima. lo gli ho risposto con bottiglie di Lambrusco e con una lettera altrettanto dolce. lo ero stato dichiarato il primo dei suoi cinque veri amici".

Il leader di Forza Italia ha poi negato tutto con la frase: "Ho raccontato una storiella".

Intanto, nella giornata odierna, Berlusconi ha postato una foto con Marta Fascina insieme in una nota gelateria romana.

“Dopo una giornata tra Camera e Senato, Marta ha optato per un buon gelato, mentre io non ho resistito ad una crêpes! Buona serata a tutti!”.