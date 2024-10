"In volo verso Bruxelles per partecipare al Summit del Ppe. Finalmente ritorniamo in presenza!". Così su Instagram il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi che partecipa oggi al summit del Partito popolare europeo che precede il Consiglio europeo.

Anche il coordinatore Fi Antonio Tajani dice su Twitter: "In viaggio con il Presidente Berlusconi. Direzione Bruxelles per il summit del Partito Popolare Europeo".

"Draghi sarebbe certamente un ottimo presidente della Repubblica, mi domando se il suo ruolo attuale continuando nel tempo non porterebbe più vantaggi al nostro paese", ha detto Berlusconi al suo arrivo al pre-vertice del Ppe.

"Berlusconi come lo vedo? Lo vedo in forma dopo un po' di acciacchi dovuti al Covid e non ha per il momento idea al riguardo", ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se si vedesse al Quirinale.

"Io non so cosa è successo al ministro Gelmini, le dichiarazioni di ieri sono anche contrarie assolutamente alla realtà. Per esempio per quanto riguarda i rapporti con i nostri ministri al governo c'è sempre stata una riunione dei tre i ministri con i vertici di Forza Italia ogni settimana", ha detto Berlusconi, aggiungendo: "Oggi i giornali hanno parlato di separazione, tutte cose esagerate e non c'è assolutamente nulla di cui io mi debba preoccupare".

"Penso che ieri il ministro Gelmini abbia espresso un disagio che è diffuso ed è profondo. Far finta che tutto va bene non credo che sia la migliore soluzione per chi vuole bene al proprio partito e credo che il ministro Gelimini abbia avuto il merito e il coraggio di porre con chiarezza questo disagio che è davvero diffuso e condiviso", ha detto la ministra per il sud e la coesione territoriale Mara Carfagna interpellata sulla situazione in Forza Italia a margine della conferenza 'Infrastrutture sostenibili: un bene comune' organizzata da Intesa Sanpaolo.

"Inutile ignorare quanto accaduto ieri tra persone che ambiscono solo a rilanciare Forza Italia, che ha un'occasione da cogliere ma vive un momento di difficoltà innegabile. Il malcontento c'è, è diffuso, Mariastella Gelmini ne ha dato corretta raffigurazione, e io stesso l'ho ribadito ieri pomeriggio al Presidente Berlusconi, presente il coordinatore Tajani". Così in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.