"Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Quartu, prima tappa del suo tour elettorale in Sardegna, annunciando la sua candidatura alle elezioni europee del 26 maggio.

"Sarò in campo per fermare questo governo come nel 1994 quando decisi di fermare i comunisti - così il leader di Forza Italia -. Vedrete che presto il centrodestra tornerà unito perché quella tra Lega e Movimento 5 Stelle è una alleanza innaturale, non credo che abbia molto tempo a disposizione. Solo il potere ha fatto trovare loro un accordo".

Berlusconi, fra oggi e domani, visiterà tutti gli otto comuni del Cagliaritano chiamati alle urne per le elezioni suppletive di domenica che decreteranno chi prenderà il posto di Andrea Mura, il deputato pentastellato dimessosi da parlamentare dopo essere stato cacciato dal Movimento 5 Stelle.

Berlusconi ha una stoccata anche per lui: "Quelli del Movimento 5 Stelle sono degli scappati di casa, come il deputato che era stato eletto qui, che ha preferito la barca e il mare all’impegno in Parlamento".