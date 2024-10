"Se avessi dovuto presentare un'interrogazione per ogni rigore negato al Cagliari, avrei dovuto consumare quintali di carta. La politica dovrebbe occuparsi, soprattutto in questo momento, di vicende più importanti. E chi per avere visibilità presenta interrogazioni al Senato su una partita di calcio evidentemente ha perso il senso della misura".

Così il deputato di Forza Italia, Ugo Cappellacci, dopo le polemiche per il rigore annullato ai padroni di casa in Benevento-Cagliari e l'annuncio di Sandra Lonardo, senatrice e moglie del sindaco di Benevento Clemente Mastella, di voler presentare un'interrogazione al presidente del Consiglio Mario Draghi.

"Detto questo - conclude Cappellacci -, noi preferiamo fare i tuffi nello splendido mare del Golfo degli Angeli e non nelle aree di rigore avversarie".