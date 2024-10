L'ex Sottosegretario del Governo Renzi Francesca Barracciu e il Deputato di Sel Michele Piras non si piacciono proprio e non fanno neanche nulla per nasconderlo. In uno scambio di battute sul social network Twitter, i due esponenti politici sardi (lei di Sorgono, lui di Borore) non si sono risparmiati "complimenti" attirando l'attenzione dei rispettivi followers nella zuffa virtuale che li ha visti protagonisti.

Ad avviare la disputa è il deputato che accusa l'esponente del Pd: "Con le destre ci governate da cinque anni, ex sottosegretaria. Memori del tuo eccellente contributo alla crescita culturale del Paese". "Caro, ti capisco – replica la Barracciu –. Essere agli sgoccioli del miracolo che ha fatto di te un ex nulla pro tempore portandoti in Parlamento, ti rende nervoso".

Piras incalza: "Insulti tutti a gratis e poi t'arrabbi pure? Sorridi che la vita è bella... come diceva Sebastiano Satta nel suo ultimo film. Peace & love". Ancora Barracciu: "Ma dai, stai sereno. Goditi questi ultimi mesetti a Roma. Poi, anche a Borore l'aria è buona. Certo, ti mancherà il vino dei Castelli".

"Il vino di Borore è meglio di quello dei Castelli – così Piras – rilassa e rende creativi. Pensavo di inviartene una bottiglia". E la Barracciu spietata: "Ok,ricambio con un Mandrolisai. Ricco di ponifenoli (secondo una ricerca tra i più ricchi) aiuta a usare il cervello anche quando questo è mini".

Ma Piras non demorde: "Volentieri, adoro il vino del Mandrolisai. E poi si può sempre imparare e migliorare, anche se tu parresti dimostrare il contrario". Conclude la collega: "Ajò piantala, che finisce che mi diventi simpatico e mi tocca regalarti davvero l'elisir del Mandrolisai!".