Il vicepresidente e assessore della programmazione Giuseppe Meloni e l’assessore dell’industria Emanuele Cani hanno presentato questo pomeriggio a Carbonia il bando territoriale di sostegno alle imprese del Sulcis.

All’interno del Piano Sulcis, coordinato dall’assessorato dell’industria, viene avviata una misura di interventi a sostegno delle imprese, promossa dal Centro regionale di programmazione, con l’obiettivo di rilanciare l’economia e creare nuove opportunità occupazionali. Il bando è volto a dare supporto agli investimenti materiali e immateriali realizzati dalle micro, piccole e medie imprese per avviare, ampliare, ammodernare o diversificare la propria attività nei settori della ricettività, della ristorazione e dei servizi per il turismo, la cultura e l’ambiente, e per le attività di enoturismo dei comuni del Sulcis-Iglesiente, per un importo complessivo di 6 milioni di euro da risorse regionali e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013.

“Oggi presentiamo uno strumento straordinario di sviluppo al servizio del territorio. Con questo bando puntiamo con forza nel Sulcis Iglesiente al rilancio dei settori della ricettività, della ristorazione, dei servizi per il turismo, la cultura e l’ambiente e al sostegno delle attività di enoturismo” ha detto il vicepresidente Meloni.

L’incontro, con la partecipazione anche dell’assessora della pubblica istruzione, Ilaria Portas, è stato aperto dal sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, e ha visto l’intervento della presidente dell’ANCI Sardegna, Daniela Falconi, del consigliere regionale Gigi Rubiu, del presidente del GAL Sulcis, Luciano Piras, di amministratori, amministratrici e diversi operatori e operatrici del territorio che hanno presentato le necessità su turismo, sul settore agroalimentare, sulle produzioni tipiche locali e sull’artigianato che il territorio potrà raccogliere grazia alla proposta con l’indispensabile coinvolgimento e la partecipazione delle amministrazioni locali, delle associazioni di categoria, delle imprese, dei cittadini.

L’assessore dell’industria, Emanuele Cani nel suo intervento ha sottolineato come “la partecipazione numerosa di questo pomeriggio a Carbonia testimonia la grande attenzione delle imprese e dei sindaci verso un’azione della Regione che ha l’obiettivo di rendere il più possibile protagonisti i territori anche nei processi decisionali, in questo caso rispetto alla necessità di costruire dei bandi che siano in linea con le reali necessità delle imprese. La presenza di tre assessori testimonia inoltre il fatto che questa Giunta regionale vuole lavorare in perfetta sinergia tra assessorati, per costruire delle misure che siano concertate e realmente frutto di una valutazione condivisa”.

Il vicepresidente Meloni nelle sue conclusioni ha voluto sottolineare come “questa porzione di territorio ha peculiarità uniche che i nostri amministratori locali valorizzano quotidianamente. Vogliamo lavorare insieme, certi che la collaborazione tra la Regione, le Istituzioni locali e le imprese possa garantire il benessere e lo sviluppo che il Sulcis-Iglesiente merita. Lo faremo definendo con voi gli strumenti più efficaci per il rilancio delle imprese, per la valorizzazione delle eccellenze e per il riconoscimento del valore di una terra importante per il futuro dell’Isola”.