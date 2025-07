Dopo soli 30 secondi, il finanziamento di 30 milioni e 550mila euro destinato alle imprese artigiane dalla Regione Sardegna è stato completamente esaurito.

Secondo una comunicazione ufficiale della Regione, sono state accettate 807 richieste di finanziamento, mentre ulteriori 210 domande, per un totale di 8 milioni di euro, potrebbero essere valutate e approvate solo se si verificano risparmi dovuti a pratiche non idonee o se vengono allocate ulteriori risorse dal Consiglio regionale per gestire il flusso delle richieste.

La legge 949/52, che mira a sostenere la riduzione di una parte degli interessi per gli investimenti delle imprese artigiane, è stata estesa in Sardegna per coprire anche il 40% del capitale, entro il limite massimo consentito dalle normative sugli aiuti di Stato, pari a 300mila euro in un triennio per ciascuna impresa.

"Siamo molto soddisfatti per essere riusciti a erogare in pochi secondi oltre 30 milioni di euro, che sono andati a restituire liquidità per le imprese artigiane che hanno effettuato investimenti negli ultimi 24 mesi nelle proprie aziende", afferma l'assessore Franco Cuccureddu.